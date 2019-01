Seit Sonntag läuft die aktuelle Staffel der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht, in der Moderatorin Vera Int-Veen (51) alleinstehenden Männern dabei hilft, die ganz große Liebe zu finden. Auch der freiwillige Feuerwehrmann Waldemar sucht in der Sendung nach der neuen Traumpartnerin – und hat von dieser auch schon ganz genaue Vorstellungen. Für seine hohen Ansprüche muss er sich jetzt in den sozialen Medien einem Shitstorm stellen.

Auf die Frage, wie seine Traumfrau denn aussehen solle, antwortete der 54-Jährige: "Blond und schlank soll sie sein!" Und Mama Elsbeth gefällt der Geschmack ihres Sohnes. Denn, so breitete die Rentnerin vor laufenden Kameras aus, sie habe bereits eine dicke Schwiegertochter und wolle unter keinen Umständen eine weitere: "Ich habe mit der einen schon genug zu tun." Im Netz muss sich das Mutter-Sohn-Gespann für seine anspruchsvollen Wünsche und die uncharmanten Aussagen jetzt starke Kritik anhören.

Nach der Sendung machten die Zuschauer ihrem Ärger auf Twitter Luft: "Die Frauen sollen alle schlank und hübsch sein. Habt ihr mal in den Spiegel geguckt?" Ein anderer Kommentar wird sogar besonders anschaulich: "Wenn du aussiehst wie ein Holzmichel, aber ein Victoria's Secret Model willst." Ob die dunkelhaarigen Kandidatinnen wohl trotzdem die Herzen von Elsbeth und Waldemar erobern können?

RTL Moderatorin Vera Int-Veen

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Waldemar und Mama Elsbeth

MG RTL D Waldemar (2.v.l.) mit Mutter Elsbeth (l.) und seinen Bewerberinnen

