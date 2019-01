Der innere Schweinehund hat bei ihr nichts mehr zu melden: Reality-Star Daniela Katzenberger (32) ist nämlich im absoluten Fitness-Rausch! Obwohl die so selbstbewusste Powerfrau immer wieder zu ihrem kurvenreichen Körper steht, möchte die 32-Jährige trotzdem in Shape bleiben. Jetzt, kurz nach Weihnachten, trainiert Dani offensichtlich so viel, dass ein aktuelles Foto viele Rätsel aufgibt: Die Kult-Blondine hat jetzt Muskeln wie Popeye!

Auf einem aktuellen Foto auf ihrem Instagram-Account zeigt die Katze, dass sich ein hartes Work-Out wohl auszahlt. Daniela hat einen gigantischen Bizeps und präsentiert ihre Muskelberge stolz der Kamera. Dass es sich bei dem Bild offensichtlich um ein bearbeitetes Pic handelt, ist wohl den meisten Fans und Followern klar. Mit der Fotoaktion beweist die Frau von Lucas Cordalis (51) aber wieder einmal sehr viel Humor und Selbstironie.

Regelmäßige Sport-Einheiten stehen trotzdem bei Dani an der Tagesordnung. Immer wieder leide sie unter dem berühmt berüchtigten Jo-Jo-Effekt – vor allem jetzt nach den kalorienreichen Festtagen. Nur ihr Mann Lucas findet seine Daniela mit ein paar mehr Kilos auf den Rippen genauso toll.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, deutsches TV-Gesicht

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Blondine

Instagram: Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger im Bikini

