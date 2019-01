Seit dem 7. Januar dieses Jahres zieht "You – Du wirst mich lieben" auch die deutschen Netflix-User in ihren Bann. Ex-Gossip Girl-Star Penn Badgley (32) spielt in der Serie den kontrollsüchtigen Buchladenleiter Joe Goldberg, der seiner Auserwählten Guinevere Beck auf erschreckende Art und Weise nachstellt. Während die Fans von Penns Darstellung einfach nur begeistert sind, wollte der Schauspieler die Rolle am Anfang gar nicht übernehmen: Er wollte keinen Stalker spielen!

Im Interview mit TV Movie offenbarte der einstige "Lonely Boy" seine erste Reaktion auf das Drehbuch – und fand dafür klare Worte. "Ich habe Joe gehasst. Mich hat das Projekt sehr gereizt, aber ich hatte keine Lust, in die Haut dieses furchtbaren Typen zu schlüpfen – womöglich auch noch über mehrere Staffeln hinweg", erzählte Penn. Die Erklärung der Macher zu Joes Geschichte habe ihn am Ende dann aber doch überzeugen können. "Ich habe versucht, mich hauptsächlich auf seine Neugier und seine große Sehnsucht nach menschlicher Bindung zu konzentrieren. Doch jede Entscheidung, die er danach trifft, ist natürlich katastrophal", erzählte der Hottie lachend.

Die Zweifel an der Stalker-Rolle konnte der 32-Jährige aber zum Glück mittlerweile komplett ablegen: "Aber nachdem die erste Staffel schon abgedreht ist, bin ich ziemlich glücklich mit dem Ergebnis." Alle "You"-Fans können übrigens beruhigt aufatmen: Der Hollywoodstar verriet in dem Gespräch auch, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel bereits gestartet seien.

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Netflix-Serie "You"

Getty Images Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Serie "You"

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley, Hauptdarsteller der Serie "You"

