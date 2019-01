Über diesen Diss kann Stefanie Gebhardt nur lachen! In der zweiten Folge von Der Bachelor ging es ganz schön heiß her. Und das direkt in zweierlei Hinsicht: Weil Bachelor Andrej Mangold (31) ganz schön eng mit ihrer Konkurrentin Steffi tanzte, suchte Co-Buhlerin Isabell Bernsee (28) das Gespräch mit dem Rosenverteiler. Und das entwickelte sich schnell zu einem kleinen Streit. Die Kickboxerin bezeichnete das Verhalten von Steffi nicht nur als "anbietend", sondern die 32-jährige Brünette selbst als "Bauer". Für diese Worte erntete Isabell schon direkt in der Sendung eine klare Ansage von Andrej. Jetzt reagierte auch Steffi auf ihrem Social-Media-Kanal auf diesen fiesen Angriff!

Und sie nimmt es mit Humor! Auf Instagram teilte Steffi gestern Abend einen Clip, der sie beim Einzeldate mit dem Mann der Begierde zeigt – und an dessen Ende die Tierliebhaberin strahlend ihre Rose von Andrej entgegen nehmen durfte. Bei dieser Gelegenheit verteilte sie dann gleich noch einen kleinen, augenzwinkernden Seitenhieb in Richtung Isabell: "Der Bauer hat eine Rose bekommen und freut sich wie ein Mettigel", schrieb Steffi in ihrem Posting und untermalte die lustige Ansage mit einem Tränen lachenden Smiley.

Isabell dagegen ist in der nächsten Folge der Kuppel-Show nicht mehr dabei. Zwar wollte der Bachelor der 28-Jährigen die letzte Rose überreichen, Isabell aber schlug die Einladung aus, sich doch noch einmal von einer besseren Seite präsentieren zu können. Darauf hatte die Hannoveranerin nach dem kleinen Eklat nämlich keine Lust mehr: "Ich habe halt im Gespräch gemerkt, dass es einfach nicht gepasst hat", erklärte sie ihren Abschied von der Show.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Isabell Bernsee und Andrej Mangold bei "Der Bachelor"

Anzeige

MG RTL D Andrej Mangold vor der Bachelor-Villa

Anzeige

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt, Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de