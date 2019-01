Da war was los in der zweiten Folge von Der Bachelor. Neben den ersten Gruppen- und Einzeldates gab es nicht nur mächtig Zickenkrieg, sondern sogar das erste Streitgespräch zwischen dem Junggesellen Andrej Mangold (31) und einer seiner Anwärterinnen. Isabell Bernsee (28) disste nämlich ihre Konkurrentin, wollte sich anschließend nicht zurechtweisen lassen und lehnte die Schnittblume des Basketballers ab. Doch warum gab Andrej diese Rose keiner anderen Kandidatin?

Für den Fall, dass der Rosenkavalier einen Korb bekommt, gibt er die florale Aufmerksamkeit für gewöhnlich an eine andere Kandidatin weiter. Das passierte dieses Mal jedoch nicht! Mariya Lazareva, Lara Helmrich und Claudia Bergmann mussten ihre Koffer packen und Mexiko verlassen. Den drei Girls wollte der 31-Jährige wohl keine Mitleidsrose geben und sie so oder so aus seiner Auswahl entfernen. Dass Nadine Illa (30) – die die Nacht der Rosen aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen musste – nun automatisch diese Blume erhält, ist auch nicht gesagt. Bei der Monteurin wollte Andrej unabhängig von den anderen Fällen eine Entscheidung treffen.

Auch auf Twitter waren die Zuschauer des Flirt-Formats ziemlich irritiert. "Wie, jetzt kriegt keine andere Isabelles Rose" oder "Es gibt keine Mitleidsrose", fragten sich einige User. Ein weiterer Zuschauer fand diese Tatsache jedoch sehr tröstlich. "Na wenigstens bekommt niemand die Second-Hand-Rose", stellte er beruhigt fest.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Mariya, Vanessa, Isabell und Luisa, Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige

MG RTL D Christina Graß, Jennifer Lange, Cecilia Asoro und Lara Helmrich bei "Der Bachelor"

Anzeige

MG RTL D Andrej Mangold in der ersten Bachelor-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de