Evelyn Burdecki (30) ist einfach unverwechselbar! Die humorvolle Art der TV-Show-Kandidatin kam schon bei ihrer Teilnahme beim Bachelor 2017 gut bei den Zuschauern an. Kurz darauf durfte sie sich bei Promi Big Brother beweisen, wo sie aufgrund ihrer naiven Weisheiten den ironischen Spitznamen "The Brain" erhielt. Jetzt ist Evelyn auch bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! dabei. Schon vor dem Einzug ins Camp sorgt sie für Lacher!

Mindestens zwei Wochen wird die 30-Jährige im australischen Dschungel verbringen müssen. Doch nicht das Wiedersehen mit Exfreund Domenico De Cicco (35) bereitet Evelyn die größten Sorgen: "Du hast da irgendwie 199 Prozent Wasserfeuchtigkeit, nee, wie heißt das? Auf jeden Fall, dass man immer schwitzt!", mutmaßt die humorvolle Plaudertasche. Diese Situation könnte ihr sehr wohl Probleme im Camp bereiten.

Gegen die 300 Prozent Luftfeuchtigkeit, wie sie im Promiflash-Interview kurz vor dem Abflug am Flughafen noch einmal korrigiert, habe sie an das Wichtigste gedacht: Einer ihrer Luxusartikel für den Dschungel ist eine mattierende Creme für das Gesicht, mit der sie trotz der besonderen Umstände nicht so glänzen wird.

Promiflash Evelyn Burdecki auf dem Weg ins Dschungelcamp

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Teilnehmerin

Promiflash Evelyn Burdecki im Promiflash-Interview

