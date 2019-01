Was für ein charmantes Kompliment für Cathy (30)! Mit ihrem Mann Mats Hummels (30) und dem gemeinsamen Söhnchen Ludwig (1) verbrachte die Influencerin neulich erholsame Tage in Dubai. Wie immer dokumentierte sie ihren Urlaub gewissenhaft und teilte zahlreiche Strand-Bilder mit ihren Followern. Im Gegensatz zu den Fans war Mats aber vor allem von einem Foto gar nicht begeistert: Er verglich Cathy mit einem "gestrandeten Wal"!

Am vergangenen Mittwoch teilte die 30-Jährige via Instagram einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss von sich, der komplett aus der Reihe fällt. Posiert Cathy sonst freudestrahlend vor der Kamera, lümmelt sie auf besagtem Pic bäuchlings auf der Liege, steckt den Kopf fast in den Sand und rückt den Po in den Mittelpunkt. "Mein Mann sagt, dass ich aussehe wie ein gestrandeter Wal. Ich glaube, er hat recht", schrieb sie zu dem lustigen Bikini-Foto. Ihre Fans konnten dieser Aussage in den Kommentaren nicht zustimmen und überhäuften die Dirndl-Designerin stattdessen mit Komplimenten. "Eine wirklich sehr schöne Ansicht", "Tolle Beine hast du" oder "Megageile Figur" lauteten nur drei der zahlreichen positiven Reaktionen auf das Posting.

Mit den aktuellen Urlaubs-Pics aus der arabischen Metropole ist nun aber wieder Schluss: Cathy und ihre beiden Männer mussten zurück nach Deutschland. "Von Dauerhitze ins Schneechaos. Freue mich auf daheim", schrieb die Brünette zu einem Bild auf Instagram.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Januar 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Dubai-Urlaub, Januar 2019

Instagram / catherinyyy Cahty Hummels in Dubai

