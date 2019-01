Bekommt Sophia Cordalis (3) nun endlich ein Geschwisterchen? In den vergangenen Wochen heizte Mama Daniela Katzenberger (32) die Gerüchteküche ordentlich an. Via Social Media teilte sie gleich drei verdächtige Schnappschüsse mit ihren Fans. Egal ob ein Regal voller Gewürzgurken, ein Schwangerschaftstest oder ein aufgewölbter Bauch – einige ihre Beiträge boten viel Anlass zur Babywunsch-Spekulation. Jetzt verrät die Kultblondine: So soll es endlich mit dem zweiten Kind klappen!

Wie sie im Gespräch mit Bild erzählt, soll eine Vereinbarung mit ihrer Mama Iris Klein (51) der weiteren Familienplanung auf die Sprünge helfen. "Ich habe mit meiner Mutter jetzt eine Wette laufen: Wer von uns beiden kommt als Erste in Bikini-Form", plaudert die Beauty aus. Gewinnt Iris, schenkt Dani ihr eine Schönheitsbehandlung. Sollte jedoch die Katze zuerst das Body-Ziel erreichen, bekommen sie und ihr Mann Lucas (51) zur Belohnung ein romantisches Wochenende geschenkt! "Dann klappt das auch mit dem zweiten Enkelchen", offenbart Daniela.

Sonst teilen sich Daniela und Lucas das Schlafzimmer nämlich mit ihrer Tochter Sophia. "Da geht halt nichts", gesteht die 32-Jährige. Während des Wochenendtrips soll Mama Iris dann auf die Dreijährige aufpassen – so hätten die Eheleute auch mal Zeit für sich.

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis 2018 auf Mallorca

Anzeige

Gulotta,Francesco Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf dem Oktoberfest 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de