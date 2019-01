Macht sich der neue Bachelor eher Feinde als Freundinnen? Mit vier Kandidatinnen sind in der zweiten Folge mehr Anwärterinnen nach Hause gegangen als üblich. Kandidatin Isabell Bernsee (28) lehnte ihre Rose nach einem Schlagabtausch mit dem TV-Junggesellen sogar ab und Mariya Lazareva, Lara Helmrich und Claudia Bergmann mussten die Show verlassen, weil Andrej Mangold (31) sich gegen sie entschieden hatte. Die verschmähte Mariya packte direkt aus, warum sie vom Bachelor enttäuscht ist.

Nach der Sendung erklärte die Ukrainerin in der Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (55): "Ich fand das auch sehr frech von ihm, dass er, als ich ihm diese Pralinen gebracht habe, denen nicht eine Sekunde lang Aufmerksamkeit geschenkt hat. Um zwölf Uhr nachts stand ich in der Küche." Ein weiterer Punkt störte Mariya an Andrej, denn er habe auch über ihre Chihuahuas gewitzelt. "Er sagte: 'Ach, dann bist du so eine Frau mit Handtasche rechts und Handtasche links.' Ich habe mich so ausgelacht gefühlt."

Ihr Fazit zu Andrej fiel eindeutig aus: "Ich habe ihn als sehr kalt und arrogant wahrgenommen." Dabei sei Mariya zum Bachelor gegangen, weil sie "einen Mann kennenlernen wollte, der ein Gentleman ist und allen anderen Männern da draußen ein Vorbild ist."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Andrej Mangold mit Nadine Illa und Mariya Lazareva

Anzeige

MG RTL D Mariya Lazareva, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, Unternehmer und Bachelor 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de