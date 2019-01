40 Jahre lang waren Fritz Wepper (77) und seine Gattin Angela miteinander verheiratet. Nun muss der Schauspieler den Verlust seiner geliebten Ehefrau verkraften: Angelas Tod kam völlig unerwartet und alles ging ganz schnell. Zwar wurde die 76-Jährige erst kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert – doch zu jenem Zeitpunkt war keinesfalls absehbar, dass Angelas Leben schon bald ein trauriges Ende finden sollte.

Details zu den genaueren Umständen sind bisher noch nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben worden. Aus Familienkreisen erfuhr Bunte jedoch: Angela habe wegen gesundheitlicher Probleme in einer Klinik gelegen, doch die Lage sei zunächst keinesfalls dramatisch gewesen. Nachts sei es dann zu einer Hirnblutung gekommen, worauf Angela in den frühen Morgenstunden starb.

Fritz und Angela verbrachten einige Jahre getrennt voneinander. Der "Um Himmels Willen"-Darsteller lebte in dieser Zeit mit der 33 Jahre jüngeren Regisseurin Susanne Kellermann zusammen. 2012 kehrte Fritz zu seiner Ehefrau zurück. Die beiden haben eine Tochter, Sophie Wepper (37), die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist.

Getty Images Angela und Fritz Wepper in Berlin 2006

Chris Hofer / Getty Images Angela Wepper und Fritz Wepper auf einer Party

Getty Images Angela, Fritz und Sophie Wepper im Januar 2008 in München



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de