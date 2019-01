Hat Dieter Bohlen (64) seinen Superstar bereits gefunden? Alicia-Awa Beissert begeisterte den Pop-Titan auf Anhieb bei den Castings der mittlerweile 16. Ausgabe von Deutschland sucht den Superstar. Von der Jury gab's für die 21-Jährige auch gleich die Goldene CD, also das Ticket für den direkten Weg in den Auslands-Recall nach Thailand. Verwunderlich ist das allerdings nicht – Alicia hat bereits vor DSDS an einer Castingshow teilgenommen!

Die Bochumerin stand vor vier Jahren schon bei The Voice of Germany auf der Bühne: In den Blind-Auditions konnte sie den damaligen Juror Andreas Bourani (35) mit Rihannas (30) Hit "Four Five Seconds" überzeugen. Im Team des Singer-Songwriters reichte es für sie sogar für den Einzug ins Halbfinale. Auch Dieter scheint sie bereits ganz weit vorne bei dem RTL-Castingformat zu sehen.

Das Jury-Urgestein kam nach ihrem Auftritt regelrecht ins Schwärmen: "Du siehst aus wie ein Star. Deine Ausstrahlung, wie du dich bewegst, ultimativ. Das kann man nicht besser machen, auch das Styling. Und du kannst auch noch mega singen." Die Instagram-Community zeigte sich ebenfalls völlig aus dem Häuschen. Ein User kommentierte ein Bild auf ihrem Insta-Account mit den Worten "Du bist wunderschön, hoffentlich gewinnst du", ein anderer schrieb: "Du hast es einfach verdient".

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Alicia-Awa Beissert

Instagram / lifeofawa Alicia-Awa Beissert

Thomas Burg/ActionPress Alicia-Awa Beissert bekommt von "DSDS"-Jurorin Oana Nechiti die "Goldene CD" überreicht

