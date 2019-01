Bisher hielt sich Jenny größtenteils bedeckt: Jetzt gab die Tochter von Bauer sucht Frau-Kandidatin Narumol zum allerersten Mal ein eigenes Interview. Noch nie stand die hübsche junge Frau selbst im Rampenlicht. Doch da sich auch Jennys Leben durch die Teilnahme an der Kuppelshow komplett verändert hat, ist das Interesse an ihrer Geschichte ebenso groß wie das an ihrer mittlerweile berühmten Mama. Wie waren die vergangenen neun Jahre nach Narumols TV-Auftritt für Jenny?

Narumols erster Mann und Jennys Papa Günter starb 2008 an Krebs. Als die gebürtige Thailänderin ein Jahr später Bauer Josef zum ersten Mal im Fernsehen sah, war es bereits um die 53-Jährige geschehen. Schnell stand für das Mutter-Tochter-Duo fest: Die beiden werden von Kiel zu Josef nach Bayern ziehen: "Es war ein Riesenschritt für mich. Ich habe mein Elternhaus zurückgelassen, meine Freunde, meine Schule, meine Verwandten – und das Grab meines Vaters", erinnerte sich Jenny im Gespräch mit Das neue Blatt.

Inzwischen ist die Schülerin in der ehemals neuen Umgebung allerdings fest verwurzelt: Jenny hat nicht nur Halbschwester Jorafina dazugewonnen, die Studentin in spe ist auch Hals über Kopf verliebt! Mit ihrem Freund Michael lebt sie sogar zusammen. "Ich war sehr früh sehr selbstständig. Und als ich Michael über Freunde kennengelernt habe, suchten wir uns in Traunstein unsere eigenen vier Wände", plauderte die junge Frau aus. Aktuell ist das Paar dabei, es sich in einer Wohnung auf Josefs Hof gemütlich zu machen.

MG RTL D Narumol, Jorafina, Jenny und Josef bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Chris Hirschhäuser Michael, Jenny, Narumol, Jorafina und Josef

Instagram / narumolofficial Jorafina und Jenny, Töchter von Narumol

