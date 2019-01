Königin Letizia (46) weiß, wie sie alle Ansprüche erfüllt! In Madrid fanden in diesem Monat die National Sport Awards statt, bei denen die besten Sportler Spaniens geehrt wurden. Mit ihrem Ehemann König Felipe (50) und Schwiegermutter Sofía (80) durfte die schöne Brünette die Preise an die besten Athleten des Landes übergeben. Zu solch einem Anlass ließ es sich Letizia natürlich nicht nehmen, in einem echten Wow-Outfit zu verzücken!

Mit einem Traum aus Rot stahl Königin Letizia den zu ehrenden Sportlern auf der Bühne doch glatt die Show. Das eng anliegende Kleid in der Signalfarbe betonte ihre schlanke Figur perfekt. Mit roten Pumps rundete die stilbewusste 46-Jährige den eindrucksvollen Look ab. Die schöne Robe stammt übrigens aus der Hand von Designerin Carolina Herrera – der Lieblingsmodemacherin von Letizia, wie die britische Daily Mail berichtet.

Während der Veranstaltung traf Letizia auf viele Sportler – unter anderem den Manchester-United-Spieler Juan Mata. Ob sich die unnahbare Königin in dieser Situation wohl an einen Vorfall Anfang Januar zurückerinnert hat? Nachdem die Basketballspielerin Marta Fernández die Königin aus Versehen duzte, brach diese das Live-Interview ab. Während Spanier sich untereinander immer so ansprechen, wird die Königsfamilie mit einem anderen Titel adressiert – ein Fehltritt, den Fernández prompt zu spüren bekam. Zu einem solchen Fauxpas scheint es am Abend der Verleihung jedoch nicht gekommen zu sein.

Getty Images Königin Letizia und König Felipe in Madrid, Januar 2019

Getty Images Königin Letizia und König Felipe von Spanien

CapitalPictures / face to face / ActionPress Königin Letizia und König Felipe von Spanien bei den National Sport Awards

