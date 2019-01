Es geht ins Eingemachte bei Schwiegertochter gesucht – die beliebten Show-Wiederkehrer Marco und Bernd trafen in der aktuellen Episode endlich auf ihre vier potenziellen Herzensdamen! Die liebeshungrigen Ladys zogen in die romantische Finka auf Mallorca ein, die sie sich für die kommende Zeit teilen werden. Doch schon bei der Aufteilung der Schlafzimmer kam es zur ersten Stresssituation: Kandidatin Iset will unbedingt alleine schlafen!

Für die vier Singlefrauen standen lediglich zwei Gemächer für die Nachtruhe zur Verfügung – für die gebürtige Aserbaidschanerin sei es jedoch undenkbar, sich mit einer anderen Frau das Bett zu teilen, da sie sich gerne ausbreite! Doch wenig später rückte Iset dann mit dem wahren Grund raus: "Ehrlich gesagt, ich möchte nackig schlafen", gestand der Lockenkopf sein Anliegen. Die 41-Jährige genieße das Gefühl, sich im Schlaf frei zu fühlen und darauf wolle sie ungerne verzichten.

Am Ende rettete Gentleman Bernd die Situation – er bot Iset seine eigene Schlafstätte an! Der Gastgeber räumte sein Zimmer für die temperamentvolle Dame und zog bei seinem Flirt-Kumpanen Marco ein. Somit teilen sich die Männer nun ein Doppelbett. Was sagt ihr zu Isets Forderung? Stimmt ab!

MG RTL D Hobby-DJ Bernd auf Brautschau auf Mallorca, "Schwiegertochter gesucht" 2019

Anzeige

MG RTL D Bernd, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Handelsfachpacker Marco und Hobby-DJ Bernd bei "Schwiegertochter gesucht" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de