Ein strahlendes Lächeln, Beine bis zum Himmel und eine blonde Wallemähne: Wer wäre wohl besser für die Rolle der Barbie geeignet als Margot Robbie (28)? Die Australierin hat eine steile Hollywoodkarriere hingelegt. 2018 erhielt sie für ihre schauspielerische Leistung in "I, Tonya" sogar eine Oscar-Nominierung. Nun wurde bekannt, dass die Schönheit die Kult-Puppe in der Live-Action-Verfilmung spielen soll – doch wer wird der Ken an ihrer Seite?

Die australische Daily Mail hat sich schon kopfüber in heiße Spekulationen gestürzt. Könnte es einer der Hemsworth-Brüder werden? Sowohl Chris (35), der mit seiner Rolle als Thor Erfolge feiert, als auch sein kleiner Bruder Liam (29), der kürzlich Miley Cyrus (26) ehelichte, sind weltweit als echte Hotties bekannt. Gut aussehen muss ein Ken schließlich! Weitere extrem heiße Stars, die sich die Seite nur zu gut vorstellen könnte: Matthew McConaughey (49), Scott Eastwood (32), Chris Evans (37), Jake Gyllenhaal (38) oder Ryan Gosling (38). Doch wer es am Ende wird und ob Ken in der Verfilmung überhaupt vorkommt, muss sich erst zeigen. Aktuell ist noch nicht einmal bekannt, wer Regie führen soll.

Übrigens wird Margot nicht "nur" die Hauptrolle spielen, sie ist auch als Produzentin tätig. Was sie an der Puppe so begeistert, erklärt die 28-Jährige in einem Pressestatement, aus dem die Daily Mail zitiert: "Mit Barbie zu spielen vermittelt Selbstbewusstsein, Neugier und Kommunikation während der Selbstfindungsphase eines Kindes."

Kevin Winter/Getty Images Liam und Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Matthew McConaughey bei einem "White Boy Rick"-Screening in London

Getty Images Scott Eastwood bei einer Charity-Veranstaltung in Los Angeles

Bryan Bedder/Getty Images for FIJI Water) Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Jake Gyllenhaal im November 2017

Frazer Harrison/Getty Images) Ryan Gosling bei der Oscar-Verleihung in Hollywood 2017



