Hat Sarah Lombardi (26) die Show Dancing on Ice schon gewonnen? Auch wenn am Sonntagabend erst die zweite Episode des Erfolgsformats über die TV-Bildschirme flimmerte, sind viele Fans sich sicher: Die Musikerin wird das Ding holen! Auch aus der Promiflash-Umfrage ging sie als klare Favoritin unter den Kandidaten hervor. Denn obwohl die 26-Jährige als Anfängerin aufs Eis trat, lieferten sie und ihr Partner Joti Polizoakis (23) in der Auftaktfolge eine grandiose Kür ab. Auch in der darauffolgenden Show konnte Sarah nun wieder glänzen!

Allein schon ihr Outfit entlockte dem Studio-Publikum Begeisterungs-Rufe: In einem superknappen gelben Body glitt die hübsche Brünette übers Eis. Doch dann legten Sarah und Joti auch noch eine spektakuläre poppige Performance zu Ariana Grandes (25) Megahit "Break Free" hin und die Zuschauer hörten gar nicht mehr auf zu jubeln! Im Vergleich zur vorherigen Sendung legte das Duo eindeutig noch eine Schippe drauf: Dreimal hob der Profi-Eisläufer die "Genau Hier"-Interpretin in die Lüfte und zwischendurch bauten die beiden sexy Hüftschwünge in ihren Tanz ein.

Auch Jurorin Judith Williams (46) war hin und weg von ihrem Auftritt: "Da war ganz viel Choreo und Pepp drin – da geht mir natürlich das Herz auf", schwärmte die Unternehmerin. "Was ich mega geil finde, ist: Du bist ein richtiger Popstar auf dem Eis!", lobte auch Cale Kalay Sarah. Am Ende ergatterten die beiden mit insgesamt 33 Jury-Punkten wieder eine Top-Wertung. Sie wurden lediglich von dem feurigen Traum-Duo Timur Bartels (23) und Amani Fancy (21) übertroffen, die mit 36 Punkten belohnt wurden.

Schürmann, Sascha / Actionpress Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Hauter,Katrin / ActionPress Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice" 2019

Schürmann, Sascha / Actionpress Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice" 2019

