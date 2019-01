Fieser Shitstorm für Kailyn Lowrys (26) jüngsten Sohn! Der Teen Mom-Star ist bereits dreifache Mutter – ihre Jungs, die von drei unterschiedlichen Vätern stammen, sind Kailyns ganzer Stolz. Pünktlich zum Jahreswechsel postete die Reality-TV-Darstellerin jetzt einen gemeinsamen Schnappschuss mit Isaac, Lincoln und Lux und freute sich auf das neue Jahr mit ihnen. Die Vorfreude dürfte allerdings durch die Fan-Kommentare getrübt worden sein: Der einjährige Lux wurde wegen seiner Haare Opfer einer gemeinen Hate-Welle!

Der Grund für die harten User-Urteile unter dem Instagram-Foto: Einige Follower waren der Meinung, die Haare des Kleinen seien viel zu lang! "Ist das ein Junge in der Mitte?", "Im Ernst, er sieht wirklich aus wie ein Mädchen", "Ich dachte erst, sie hätte zwei Söhne und eine Tochter", "Dein kleines Mädchen ist so wunderschön" und "Ist das ein Junge oder ein Mädchen in ihrem Arm? Ich kann mich nicht erinnern", waren nur einige der negativen Meinungen. Es ist nicht das erste Mal, dass Kailyn für die Frisur ihres Jüngsten kritisiert wird. Das lässt die 26-Jährige allerdings nicht immer unkommentiert – und feuerte schon häufig gegen die Hater zurück.

Auch Kourtney Kardashian (39) und ihr Ex-Freund Scott Disick (35) mussten sich erst vor Kurzem im Netz den harschen Kommentaren ihrer Follower aussetzen: Auch sie verurteilten die Haarlänge ihres jüngsten Kindes Reign – und warfen der Reality-Queen sogar vor, ihren Sohn "verlottern" zu lassen.

Frazer Harrison / Getty Images Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen Isaac, Lux und Lincoln

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de