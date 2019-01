Muss das Camp morgen etwa wieder hungern? In der heutigen Folge vom Dschungelcamp mussten die zwölf Pritschenwärmer um Evelyn Burdecki (30), Chris Töpperwien und Felix van Deventer (22) wieder mit knurrenden Mägen ins Bett gehen. In "Mitgehangen, Mitgefangen" konnte Gisele Oppermann wieder mal nicht ihren Schweinehund überwinden – trotz der mentalen Unterstützung von Bastian Yotta (42). In der kommenden Prüfung kann sich das dynamische Duo noch einmal beweisen!

Bereits bei der letzten Challenge kam die 31-Jährige an ihre Grenzen. Zusammen mit dem Selfmade-Millionär musste die ehemalige GNTM-Kandidatin in luftiger Höhe eine kniffelige Teamarbeit in Plexiglasboxen meistern. Doch Gisele schaffte es nur ein paar Sekunden in den durchsichtigen Behältern – bekam zwar eine zweite Chance, doch vergab diese schnell mit den Worten "Ich bin ein Star, holt mit hier raus". Kann sie sich erneut einer derartigen Herausforderung stellen? Die Zuschauer glauben ganz fest an die Familienmutter und schicken sie erneut in eine waghalsige Prüfung mit dem Mental-Coach. Ob es danach wieder eine gewaltige Auseinandersetzung geben wird?

Mit geballter Team-Power müssen Gisele und Bastian morgen nur mit ihren Köpfen und Händen in einer Laderampe die vorbeirutschenden Sterne sammeln. Ganz so einfach wird es für das Zweiergespann aber dann doch nicht: Aus einem Silo kommen dem Paar etliche Abfälle und Tiere entgegen.

MG RTL D Gisele Oppermann am fünften Dschungelcamp-Tag

MG RTL D Bastian Yotta und Gisele Oppermann vor der Dschungelprüfung am fünften Tag

MG RTL D Sonja Zietlow, Daniel Hartwich, Bastian Yotta und Gisele Oppermann am fünften Dschungelcamp-Tag

