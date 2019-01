Beim Dschungelcamp geht es langsam in die heiße Phase! Während in den ersten Tagen am Buschlagerfeuer noch alles harmonisch ablief, werden jetzt allmählich die Krallen ausgefahren. Kein Wunder, immerhin kämpfen die B-Promi-Kandidaten in diesem Jahr um 100.000 Euro Siegprämie – und wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, steht auch schon ganz klar fest, wer die gewinnen soll: Zum fünften Mal in Folge wünschen die Fans sich Evelyn Burdecki (30) als Dschungelkönigin!

Bei der Umfrage, wer bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zurzeit die Nase vorn hat, steht die schöne Blondine mal wieder unangefochten an der Spitze. Sie kann satte 54,2 Prozent von 4.199 abgegebenen Stimmen (Stand: 15. Januar 2018, 18:30 Uhr) ergattern. Dabei konnte die 30-Jährige sich bisher noch nicht einmal in einer eigenen Dschungelprüfung beweisen. Auf Platz zwei und drei schaffen es Currywurstmann Chris Töpperwien mit bloß noch 15 Prozent und GZSZ-Star Felix van Deventer (22) mit 543 Stimmen, also nur noch 12,9 Prozent.

Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz endet – auch nicht zum ersten Mal – Germany's next Topmodel-Heulsuse Gisele Oppermann. Gerade einmal 25 Leser sehen das Sensibelchen zurzeit auf dem Dschungelthron. Für so viel Unbeliebtheit wird Gisele von den Zuschauern immer wieder abgestraft. Sie muss heute schon zum vierten Mal in die verhasste Dschungelprüfung.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, IBES-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Currywurstmann Chris Töpperwien

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

