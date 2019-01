Was Michael Wendler (46) wohl zu den möglichen Karriere-Absichten seiner Neuen sagt? Erst vor Kurzem sorgte die 18 Jahre junge Laura M. aus Sachsen-Anhalt für Schlagzeilen: Die Schülerin hatte vergangenen Sommer drei Cover-Songs aufgenommen, die den Anschein erwecken, als strebe sie eine Zukunft als Schlagersternchen an! Jetzt äußert sich auch der selbst ernannte König des Pop-Schlagers höchstpersönlich dazu: Ihr Freund Michael wolle niemals eine Sängerin an seiner Seite haben!

"So wie ich erfahren habe, hat Laura die Aufnahmen gemacht, bevor wir uns kennen bzw. lieben gelernt haben", stellte der 46-Jährige zunächst gegenüber RTL klar. Eine deutliche Meinung zum Talent seiner Flamme habe er aber trotzdem: "Laura hat die Aufnahmen aus Spaß in einem Berliner Studio gemacht. Sie hat beim Singen schon bemerkt, dass aus ihrer Gesangskarriere nichts wird. Ich würde jedem raten, mit solchen Aufnahmen einen anderen Berufswunsch zu wählen, da kann auch der beste Techniker nichts machen", nahm er kein Blatt vor den Mund.

Dem Wendler spielt das fehlende gesangliche Feingefühl der Teenagerin aber absolut in die Karten. "Ich habe immer klar gesagt, ich möchte niemals an meiner Seite eine Sängerin haben", gab er zu.

Instagram / laauramueller Laura M. mit Michael Wendler in Florida

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Rheinpress/ActionPress Michael Wendler bei der Sixx Paxx Roxx-Tour im Oktober 2018

