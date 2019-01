Der Bachelor liefert in diesem Jahr eine ganze Menge Gesprächsstoff! Erst gab es den Aufreger um Kandidatin Isabell Bernsee (28), dann verließen heute gleich zwei Rosen-Anwärterinnen die Sendung. Junggeselle Andrej Mangold (32) musste bisher schon einiges mitmachen. Zu Beginn der Kuppel-Show hatte der Basketball-Profi noch verraten, nervenstark zu sein – in Sachen Liebe sei das aber so eine Sache. Bei der heutigen Nacht der Rosen resümierte Andrej mit feuchten Augen den vergangenen Abend – und sorgte diesmal selbst für eine faustdicke Überraschung!

Eine Rosenzeremonie, wie die Fans des Formats sie seit inzwischen neun Staffeln kennen, habe es für ihn heute einfach nicht geben können. "Ich glaube, wir hätten uns den Verlauf alle anders gewünscht. Die vergangene Nacht war sehr emotional für mich", gab Andrej Einblicke in seine Gedanken. Er sei erstaunt darüber gewesen, wie schnell man Emotionen für eine Personen entwickeln könne, die man erst seit Kurzem kennt. "Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit miteinander. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr alle eine Rose annehmen würdet."

Die Mädelsgruppe zeigte sich erleichtert."Es beruhigt mich, dass ich eine Rose bekommen habe", verriet Kandidatin Nathalia, ihre Konkurrentin Claudia schaute gleich schon wieder nach vorne: "Jetzt muss endlich mal ein Date kommen. Ich hoffe auf ein Einzeldate." Und Jennifer freute sich sogar so sehr über Andrejs überraschende Entscheidung, dass im Jubelrausch ihre Schnittblume abbrach.

Andrej Mangold beim Date am Strand

Andrej Mangold mit den Rosen-Anwärterinnen

Die Liebes-Kandidatinnen in der Bachelor-Villa

