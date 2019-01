Diese Liebesanwärterin hat freiwillig das Handtuch geworfen! In der dritten Folge von Der Bachelor durfte Nathalie Zengin bei einem Gruppendate gemeinsam mit Andrej Mangold (32) am Strand entlang reiten – nicht gerade ein Traum-Rendezvous für die Beauty, die Angst vor Pferden hat. Der Rosenkavalier hatte Mitleid, so dass sie neben ihm auf dem Rücken des Tieres Platz nehmen durfte. Die Nähe zu ihm öffnete der 26-Jährigen aber offenbar die Augen: Gleich zu Beginn der Nacht der Rosen nahm die Schleswig-Holsteinerin sich den TV-Junggesellen zur Seite und gab ihm einen Korb.

Mir zittriger Stimme gestand die Dating-Show-Erfahrene Andrej: "Ich habe hier einfach gemerkt, dass ich nicht glücklich bin. Ich finde, dass du ein wahnsinnig toller Mann bist. Deswegen bin ich auch wirklich sehr, sehr traurig, dass ich sagen muss, ich glaube, das ist nicht das, was ich möchte." Tagelang habe sie schon ein bedrückendes Gefühl gehabt und sich eingeengt gefühlt, bis sie sich schließlich eingestehen musste, dass ihre Gefühle nicht ausreichen. Andrej war sichtlich schockiert und nahm die Brünette in den Arm. Hinterher äußerte sich der 32-Jährige: "Sehr schade, sie war eine warmherzige Frau, auch mit ehrlichen, guten Werten."

Zuvor hatte sich Nathalie bereits ihrer Mitstreiterin Vanessa anvertraut: "Wir haben ja schon darüber gesprochen [...], aber er ist es nicht, verstehst du?" Die Blondine brach daraufhin in Tränen aus. Nathalie versprach ihr jedoch, dass sie sich nach der Sendung auf jeden Fall wiedersehen würden.

