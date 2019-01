Ist Kristen Stewart (28) zu beschäftigt für Styling? Für die Schauspielerin wird 2019 ein spannendes Jahr. Gleich fünf neue Filme darf Kristen promoten, dazu kommt noch die Netflix-Miniserie "A Life in Men". Außerdem ist der Hollywoodstar frisch verliebt: Sara Dinkin heißt ihre neue Flamme, die für Kristin schon als Stylistin arbeitete. In Sachen Style scheinen sie also einen ähnlichen Geschmack zu haben. Jetzt zeigen sie sich auch im Partner-Gammellook!

Während Kristen sich für den roten Teppich gern aufhübscht, lässt sie es im Alltag lieber ultralässig angehen. Nichts erinnert mehr an die elfengleiche Schönheit Bella aus der "Twilight"-Saga. Die 28-Jährige hat sich längst von ihren braunen Locken verabschiedet und trägt jetzt am liebsten superkurze, blondierte Haare samt Cap. Dazu spaziert sie mit Freundin Sara und den Hunden in gemütlichen Jogger durch die Straßen, wie die Onlineausgabe der britischen Daily Mail berichtet. Das frisch verliebte Paar kombiniert Sweatpants und weite Pullis zu einfachen Sneaker. Must-have-Accessoires für beide: die schwarze Sonnenbrille.

Die Romanze zwischen Kristen und Sara ist noch ganz frisch, erst im Dezember trennte sich die Schauspielerin von Model-Freundin Stella Maxwell (28), mit der sie seit 2016 ein Paar war. Festlegen in Sachen Liebe will Kristen sich übrigens nicht, denn sie liebe die Mehrdeutigkeit in Bezug auf ihre Sexualität, wie sie dem französischen Mastermind Magazine erklärte.

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

P&P / MEGA Kristen Stewart und Freundin Sara in Los Angeles, Januar 2018

Perez/X17online.com/ActionPress Kristen Stewart und Stella Maxwell im Mai 2018

