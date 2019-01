Wunderschönes Comeback! In den letzten Monaten hatte sich Demi Lovato (26) komplett zurückgezogen. Nach einer extremen Partynacht fand man die Sängerin im Juli 2018 bewusstlos in ihrem Haus. Demi, die schon vorher offen zugab, ein Suchtproblem zu haben, ließ sich in eine Entzugsklinik einweisen. Im Dezember reflektierte sie, wie “dankbar” sie für ihr Leben sei. Mit einem neuen Post bewies sie nun, dass sie endgültig zurück ist: Demi lud wunderschöne Selfies von sich als Brautjungfer hoch.

Ihre schwarzen Haare glänzen und fallen über das schwarze Oberteil aus Spitze. Ihre Rehaugen blicken offen und flirty in die Kamera. Auf Instagram postete Demi zwei Fotos, auf denen sie umwerfend aussieht. Den strahlenden Look teilte sie aus gutem Grund. “Ich war gestern Brautjungfer für meine Schwester / ehemalige Babysitterin / Freundin seit 23 Jahren", betitelte sie die Selfies. Ihre langjährige Freundin heiratete am Wochenende.

Neben dem Brautpaar waren für den Popstar seine Eltern die Stars des Abends. Patrick und Dianna de la Garza legten eine fesche Sohle aufs Parkett und Demi war ganz hin und weg. Sie teilte mehrere kurze Videos und schrieb dazu: “Meine Mama twerkt… mit ihren Armen…” und “Mama und Papa für immer”.

P&P / MEGA Demi Lovato in Los Angeles, November 2018

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Twitter / Dianna De La Garza Mutter Dianna de la Garza und Tochter Demi Lovato

