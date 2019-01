Es war die Liebesüberraschung: Am Montag machte Chris Pratt (39) die Verlobung mit seiner Freundin Katherine Schwarzenegger (29) öffentlich. Im August 2017 hatte sich der Schauspieler nach zehn Jahren Beziehung von Anna Faris (42) getrennt. In der Autorin fand Chris offenbar nun seine Mrs. Right – und wagte nach nur sechs Monaten den Kniefall! Seine Ex-Frau verriet jetzt: Sie erfuhr direkt am nächsten Tag per Textnachricht davon!

In ihrem Podcast Unqualified thematisierte die Schauspielerin den Antrag ihres Verflossenen. “Chris hat mir heute Morgen geschrieben: ‘Ich habe Katherine letzte Nacht einen Antrag gemacht’”, erinnerte sich Anna an die SMS. “Und ich dachte nur: ‘Oh, das ist so großartig!’ Und ich habe ihm zurückgeschrieben: ‘Ich möchte dich nur daran erinnern, dass ich ein geweihter Pfarrer bin.’ Ich bin darin nicht wirklich gut”, scherzte sie. Aber dann wurde der “Scary Movie”-Star ernst: “Ich freue mich so für sie. Ich wusste, dass das passieren wird und ich liebe sie und ich liebe ihn und ich bin so glücklich, dass sie sich gefunden haben.”

Böses Blut scheint zwischen dem einstigen Hollywood-Traumpaar, das einen gemeinsamen Sohn hat, keinesfalls zu fließen. “Chris und ich arbeiten sehr hart daran, weil wir Jack haben, das ist eine Art langfristiger Plan, der sicherstellt, dass Jack wirklich glücklich ist, was uns wirklich glücklich macht”, erklärte Anna, die kurz nach der Trennung ihr Glück in Kameramann Michael Barrett (48) fand, ebenfalls in ihrem Podcast.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

MB / MEGA Anna Faris und Chris Pratt in Los Angeles

Splash News Michael Barrett und Anna Faris im November 2017 in Venedig

