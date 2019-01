Was für ein umwerfender Auftritt von Herzogin Meghan (37)! Die Ehefrau von Prinz Harry (34) schwebt gerade im siebten Mama-Himmel – ihr erstes Kind soll im April bereits das Licht der Welt erblicken. Ihren Babybauch verhüllt die ehemalige Suits-Darstellerin stets in schlichten, aber schicken Kleidern und kombiniert die Looks oft mit einem langen Mantel. Doch mit ihrem aktuellen Outfit setzte sie noch einen drauf: Die hochschwangere Meghan zeigte sich in einer megaglamourösen Abendrobe!

Am Mittwoch besuchte die brünette Beauty zusammen mit ihrem Liebsten eine Abendveranstaltung des Cirque de Soleils in London, um Spenden für Harrys HIV-Stiftung Sentebale zu sammeln. Die Herzogin von Sussex war in ein bodenlanges, hochgeschlossenes Dress gekleidet – es war dunkelblau und über und über mit glitzernden Pailletten bestickt. Ein sexy Beinschlitz verlieh dem Kleid das gewisse Etwas – doch der absolute Hingucker war wohl etwas anderes: Meghans Babykugel! Ihr XXL-Belly wurde in dem Designerstück von Roland Mouret für 3.400 Pfund bestens in Szene gesetzt – liebevoll konnte die werdende Mama auch mal wieder ihre Finger nicht davon lassen und legte ihre Hände schützend um ihre pralle Körpermitte.

Bei ihrem Auftritt zollte Meghan auch einer wichtigen Person Tribut – Prinz Harrys verstorbener Mama Lady Diana (✝36). Die 37-Jährige trug nämlich ein schwarz-goldenes Armband, welches der früheren Ehefrau von Prinz Charles (70) gehört hat.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Cirque du Soleil Premiere von "Totem"

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghans zeigt ihr Armband

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei der Cirque du Soleil Premiere von "Totem"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de