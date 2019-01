Die Herzogin von Sussex ist für ihre exquisite Garderobe bekannt. Der "Meghan-Effekt" verleiht Designern, die von ihr getragen werden, einen immensen Aufschwung – und das quasi über Nacht. Dabei wählt Meghan (37) oftmals Nude-Nuancen und monochrome Farbkombinationen. Ihr Stil ist elegant und klassisch. Doch als sie am vergangenen Montag gemeinsam mit Prinz Harry (34) eine Reihe royaler Termine besuchte, trug die werdende Mutter legendäre Farben. Schon Prinzessin Diana hatte Rot und Lila gern zusammen getragen.

Ende der 1980er-Jahre zählte die ungewöhnliche Kombination offensichtlich zu den Lieblingsfarben von Harrys Mutter. Diana trug auf einem Ball in Bangkok 1988 ein einärmliges Abendkleid in Rot-Lila. Nur ein Jahr später, bei einem Besuch in Hong Kong, kombinierte sie die beiden Farben erneut in Form eines Ensembles – bestehend aus Rock, Cardigan und Hut. Eine ungewöhnliche Farbkombination, doch Lady Di machte sie sich zu eigen. 1992 führte sie das Ensemble aus Hong Kong sogar noch einmal in Indien aus. Nun hat auch Meghan Gefallen an der Kombination gefunden.

Auch Herzogin Kate zollt Diana regelmäßig Tribut: Sie trägt den Verlobungsring ihrer verstorbenen Schwiegermutter, zu besonderen Anlässen sogar deren Lieblings-Tiara. Außerdem präsentierte sich die Liebste von Prinz William (36) nach der Geburt von Prinz George (5) wie schon Diana in einem gepunkteten Kleid.

ActionPress/SIPA PRESS Prinzessin Diana 1992 auf Staatsbesuch in Agra (Indien)

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

ActionPress/David Hartley/REX/Shutterstock Prinzessin Diana 1992 vor dem Taj Mahal in Indien

Getty Images / Chris Jackson Herzogin Kate und Prinz William zeigen zum ersten Mal ihren Sohn Prinz George

ActionPress/REX FEATURES LTD. Lady Di und Prinz Charles mit Prinz William kurz nach seiner Geburt 1982



