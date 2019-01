Bei ihren Auftritten ist jede Menge Show und Drama vorprogrammiert! Am Dienstag waren Kim Kardashian (38) und ihre Schwestern Kourtney (39) und Khloe (34) zu Gast im TV. Zum ersten Mal erschien das Trio wieder gemeinsam zu einem Interview, dementsprechend hoch waren auch die Erwartungen seitens der Fans und der Zuschauer. Diese wurden nicht enttäuscht, denn die Reality-Stars plauderten jede Menge intime Details aus ihrem Leben aus!

In der US-Show Watch What Happens Live mit Andy Cohen (50) bestätigte Kim unter anderem die Gerüchte, dass sie und Ehemann Kanye West (41) Baby Nummer vier erwarten – einen Jungen! Der 38-Jährigen mache es laut eigener Aussage nichts aus, dass die Neuigkeit öffentlich wurde. Denn bereits auf ihrer Weihnachtsfeier habe sie einigen Personen davon erzählt, als sie betrunken gewesen war. Als die drei auf Blac Chyna (30) angesprochen und gefragt wurden, wie aktuell das Verhältnis zu ihr sei, antwortete Kim: "Wir wissen es nicht. Es ist uns egal. Wir befinden uns immer noch im Rechtsstreit."

Kim offenbarte aber, dass die Streitigkeiten mit Taylor Swift (29) inzwischen beendet seien. Kim und Kanye lagen jahrelang mit der Musikerin im Clinch. Doch die brünette Beauty gestand: "Ich bin darüber hinweg. Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber ich denke, wir haben das hinter uns gelassen."

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / blacchyna Blac Chyna, TV-Star

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Musikerin

