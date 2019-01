Bibi und Julian Claßen (25) sind wieder unterwegs! Nach der Geburt ihres ersten Kindes im Oktober vergangenen Jahres mussten sich die Youtuber erst einmal an ihren neuen Alltag mit Baby gewöhnen – ihr allseits bekanntes Reisefieber blieb seither aus. Inzwischen scheint Bibi und Julian allerdings wieder das Fernweh zu packen. Nachdem die kleine Familie kurz vor Weihnachten seinen ersten Kurztrip nach Berlin erfolgreich gemeistert hatte, zog es das Trio jetzt in die Ferne: Die jungen Eltern sind mit ihrem Sohn zum ersten Mal in den Urlaub geflogen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun ein Foto von sich und ihrem Spross unter Palmen. Zu dem sonnigen Schnappschuss verkündete Bibi, dass sie momentan Urlaub in Dubai machen würden – eine willkommene Auszeit für die viel beschäftigten Vlogger. "Wir sind gestern Abend angekommen und so lieb hier im Hotel empfangen worden", verriet Bibi. Auch einen ersten Spaziergang am Strand haben die drei kurz nach ihrer Ankunft bereits unternommen, wie die 25-Jährige ihren Followern weiter mitteilte.

In der Vergangenheit standen Bibi und Julian aufgrund ihrer zahlreichen Reisen immer wieder in der Kritik. Ihre aktuelle Pause in der Ferne scheinen ihnen ihre Fans allerdings zu gönnen: "Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Dubai", "Ich hoffe, ihr habt Spaß zu dritt" und "Viel Spaß", lauteten nur drei der zahlreichen Kommentare unter der Aufnahme.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Patrick Hoffmann/WENN.com YouTube-Stars Julian Claßen und Frau Bibi

