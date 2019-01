Sorge um Paris Jackson (20)! Die hübsche Tochter des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson (✝50) hatte in der Vergangenheit schon öfter mit Depressionen und Selbstzweifel zu kämpfen. Die jüngsten Meldungen, in denen von ihrer Selbsteinweisung in eine psychiatrische Klinik berichtet wird, lassen Fans wieder bangen: Was ist los mit der 20-Jährigen? Nun hat sie sich selbst zu Wort gemeldet – und beruhigt mit deutlichen Worten.

Auf Instagram schreibt die Tochter des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson: "Ja, ich habe mir eine Pause von der Arbeit, den sozialen Medien und meinem Handy gegönnt, weil es manchmal einfach zu viel werden kann und jeder eine Pause verdient. Aber ich bin glücklich und gesund und fühle mich besser als je zuvor." Außerdem fügt sie hinzu: "Gabriel und ich haben einige neue Musik, die wir mit euch teilen wollen. (@thesunflowers) Ich bin bald zurück." Fans können also aufatmen – und sich auf neue Musik ihrer Band "The Sunflowers" freuen, in der sie gemeinsam mit Freund Gabriel Glenn spielt.

Ein Follower unterstützt sie: "Bitte nimm dir Zeit, es ist sehr wichtig, sich um sich selbst zu kümmern…" Viele andere fassen ihre Erleichterung mit einem "Ich liebe Dich" in Worte. "Wir sind froh zu wissen, dass es dir gut geht", fasst es ein Fan zusammen und schickt ein Herz und Blumen in Form von Emojis mit.

Getty Images Paris Jackson bei der Moschino x H&M Fashion-Show in New York City

Getty Images Paris Jackson auf der LACMA Art+Film Gala 2018

SplashNews.com Paris Jackson vor einer Fashionshow von Designer Tom Ford

