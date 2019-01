Dancing on Ice ist eine Show voller Spaß, Überraschungen und emotionalen Storys. In den vergangenen Folgen wurden die Zuschauer schon mit einer aufflammenden Turtelei und etlichen Verletzungen überrascht – bei den Stars rund um Sarah Lombardi (26) und Timur Bartels (23) wird es einfach nicht langweilig. Doch auch heute musste wieder ein engagiertes Paar die Eisfläche räumen: Für Kevin Kuske (40) und Myriam Leuenberger (31) ist der Traum vom zukünftigen "Dancing on Ice"-Sieg geplatzt.

Im Skate Off gegen Sarina Nowak (25) und David Vincour (34) mussten sich die beiden noch einmal beweisen. Mit dem Song "Too Good At Goodbyes" von Sam Smith (26) legten sie nach ihrer ersten Performance erneut eine emotionale Show auf die Eisfläche. Dennoch entschied sich die Jury um Katarina Witt und Cale Kalay gegen den Sportler und seine Partnerin.

Für diese Folge hatten die Stars zuvor das erste Mal ein Motto und eine Aufgabe von den Juroren bekommen. So musste jeder Promi in seiner Kür einen Solo-Auftritt einbauen. Kommende Woche steht wieder etwas Kniffeliges für die Amateur-Eiskunstläufer auf dem Plan, wie Jurorin Judith Williams (46) verriet: "Wir wünschen uns von euch, dass ihr das gesamte Eis nutzt, dass eine Schrittfolge synchron nebeneinander gelaufen wird."

