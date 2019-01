Am Montagabend ließ Felix van Deventer (22) die Baby-Bombe platzen: Er wird zum ersten Mal Vater! In einer ruhigen Minute im Dschungelcamp vertraute er sich dem frischgebackenen Papa Domenico De Cicco (35) an – er konnte die frohe Botschaft nicht länger für sich behalten. Während Felix zurzeit abgeschottet von jeglicher Zivilisation im australischen Busch lebt, konnte seine Freundin Antje Zinnow von zu Hause aus jedes Wort mitverfolgen. Durfte er so die freudige News überhaupt schon ausplaudern?

Nachdem Felix im Camp betont hatte, dass er eigentlich noch nichts zur Schwangerschaft seiner Freundin sagen dürfe, meldete sich Antje in ihrer Instagram-Story zu Wort: Dass ihr Freund die Nachricht vor einem Millionenpublikum herausposaunte, nahm sie ihm nicht übel. "Ich bin Felix überhaupt nicht böse, dass er die Bombe hat platzen lassen! Ich bin so glücklich mit Felix und seine Worte haben mich zu Tränen gerührt!“, ließ sie ihre Follower wissen.

Felix und Antje lernten sich über die Fotoplattform kennen, wie die Blondine gegenüber RTL verriet. Im vergangenen Juli machten die beiden mit einem verliebten Pärchen-Schnappschuss ihre Beziehung offiziell.

MG RTL D / Arya Shirazi Felix van Deventer, Schauspieler

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow und Felix van Deventer

Instagram / felixvandeventer Antje Zinnow und Felix van Deventer im Juli 2018

