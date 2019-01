Der Sexskandal um Rapper R. Kelly zieht immer weitere Kreise. Seine älteste Tochter Joann hat sich inzwischen von ihrem Vater distanziert und ihn im Netz als "Monster" bezeichnet. Sängerin Lady Gaga entschuldigte sich vor dem Hintergrund der Missbrauchsvorwürfe, die mehrerer Frauen gegen ihn erhoben haben, öffentlich für ihre Zusammenarbeit mit R. Kelly. Nun hat auch Sängerin Céline Dion reagiert und den gemeinsamen Song "I'm Your Angel" von allen Streaming-Diensten entfernen lassen.

R. Kelly hatte "I'm Your Angel" 1998 geschrieben und im Duett mit der Kanadierin eingesungen. Der Song, erschienen auf Célines Platin-Weihnachtsalbum "These Are Special Times", schaffte es auf Platz 1 der US-Billboard-Charts. Allein in den USA verkaufte sich die Scheibe mehr als 1,5 Millionen Mal. Dass der Song nun für Streaming-Dienste gesperrt wurde, wie das Onlineportal TMZ berichtet, gilt als direkte Reaktion auf die krassen Vorwürfe gegen R. Kelly. Diese waren nach Veröffentlichung der Dokumentation "Surviving R. Kelly" neu aufgeflammt und sorgen aktuell wieder für Furore.

Vor Céline hatte Lady Gaga bereits ihren Track "Do What U Want" von den Streaming-Plattformen verbannt. Auch dieser Song, der 2013 erschienen und in mehreren Ländern Europas in die Top 10 geklettert ist, stammt aus der Feder R. Kellys.

Getty Images R. Kelly im Juni 2013 in Los Angeles

Getty Images Celine Dion, Musikerin

Getty Images R. Kelly und Lagy Gaga bei den American Music Awards 2013

