Hat Selena Gomez (26) den Geburtstag von Taylor Swift (29) vergessen? Am Donnerstag feierte die Sängerin ihren 29. Ehrentag. Während unter anderem Model Gigi Hadid (23) ihrer Freundin auch im Netz viel Liebe zukommen ließ, blieb es auf einem Kanal erstaunlich still: Sel, die sich seit September eine Social-Media-Pause gönnt, brach ihr Schweigen auch für Taylors Geburtstag nicht. Für TayTay soll es stattdessen privat rührende Worte gegeben haben!

"Selena hat Taylor nicht an ihrem Geburtstag ignoriert", stellte ein Insider im Interview mit Hollywood Life klar. Die Sängerin habe nur die virtuellen Grüße ausgelassen. Stattdessen habe Sel die Blondine "privat mit einem persönlichen Geschenk überrascht". Dabei beließ es die "Back To You"-Interpretin aber nicht: "Selena hat Taylor außerdem an ihrem Geburtstag angerufen, um ihre Freundin daran zu erinnern, wie sehr sie sie liebt und wie viel Taylor ihr bedeutet."

Auch wenn es Taylors großer Tag war: Die Fans des Weltstars bekamen das wohl größte Geschenk! Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin stolz mit, dass es von ihrer "Reputation"-Tour einen Film auf dem Streamingportal Netflix geben werde. Die Doku feiert am 31. Dezember Premiere.

Xavier Collin / Image Press / Splash News Selena Gomez und Taylor Swift bei den Grammy Awards

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

Anzeige

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de