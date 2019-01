Daniele Negroni (23) und Victoria Pavlas (20) sind frisch verliebt. Vor knapp zwei Wochen machten der ehemalige DSDS-Teilnehmer und die Germany's next Topmodel-Beauty ihre frische Liebe öffentlich. Doch die hübsche Österreicherin ist nicht das erste Nachwuchsmodel, mit dem der Sänger auf Tuchfühlung geht. Noch im Sommer turtelte er mit Zoe Saip, der ehemaligen besten Freundin von Victoria. Im Interview mit Promiflash hat Zoe jetzt verraten: Das denkt sie über die Beziehung der beiden!

In der 13. Staffel von "Germany’s next Topmodel" sorgten Zoe und Victoria für ordentlichen Wirbel. Als beste Freundinnen stürzten sich die Wienerinnen in das Castingshow-Abenteuer, doch die Showteilnahme bedeutete dann das Ende ihrer Freundschaft. Vor den Kameras krachte es während der Staffel nämlich gewaltig. Während der Berliner Fashion Week hat Zoe nun offenbart, was sie von Victorias neuer Beziehung hält: "Ich hoffe, dass die beiden miteinander glücklich sind und sich gegenseitig eine Stütze sein können", meinte Zoe. "Ich wünsche ihnen nur das Beste", sagte die 19-Jährige weiter.

Obwohl Daniele mit Zoes Ex-BFF zusammen ist, verlor die hübsche Blondine nur positive Worte über den 23-Jährigen. "Den Daniele kenne ich ziemlich gut. Er ist ein sehr, sehr netter Mensch und ein sehr guter Mensch", gestand Zoe.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

Anzeige

Instagram / therealpavlas Daniele Negroni und Victoria Pavlas in Wien

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Juni 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de