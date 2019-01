Felix van Deventer (22) erreichten im australischen Dschungel die wohl rührendsten Zeilen aus Deutschland! Schon am vergangenen Montag konnte er die frohe Botschaft bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! einfach nicht mehr für sich behalten und verriet seinem Busch-Kollegen Domenico De Cicco (35), dass er und seine Freundin Antje ein Kind erwarten. Kein Wunder, dass der Serien-Star sehnsüchtig auf eine Nachricht seiner Liebsten wartete. Am Sonntag war es nun jedoch endlich so weit: Felix erhielt Post aus der Heimat – und die emotionalen Worte über sein ungeborenes Kind ließen bei ihm alle Dämme brechen!

Der Schlagersänger Peter Orloff (74) hatte die große Ehre, dem Schauspieler den Brief aus der Heimat am Lagerfeuer vorzulesen. Schon nach den ersten Sätzen kullerten Felix dicke Tränen über die Wangen: "Lieber Schatz, eine Woche ist schon vorüber und du schlägst dich nach wie vor super. Dem Würmchen und mir geht es gut." Trotz seines Erfolgs im Dschungel wird der 22-Jährige zu Hause aber bereits schmerzlich vermisst. Seine Antje sehnt sich danach, den GZSZ-Darsteller bald wieder in die Arme schließen zu können. Ihr Liebster quittierte das mit einem Luftkuss in Richtung Kamera.

Auch beim anschließenden Interview im Dschungel-Telefon schienen Felix vor lauter Glück noch die Worte zu fehlen. "Papa ist bald wieder da. Ich liebe euch", meinte der Jonas-Darsteller, bevor ihm wieder die Tränen kamen. Wie stolz der Wahlberliner auf sein Familienglück ist, machte auch eine Liebeserklärung an seine Partnerin deutlich: Wie Felix bereits zu verstehen gab, ist er sich ganz sicher, dass er seine Freundin heiraten möchte.

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow und Felix van Deventer im Olympiastadion Berlin

WENN.com Felix van Deventer mit seiner Freundin Antje im August 2018

MG RTL D / Bernd Jaworek Felix van Deventer, Schauspieler

