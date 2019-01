Jetzt äußert sich Bastian Yottas (42) Vater! Am elften Tag bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! machte der Protz-Unternehmer ein überraschendes Geständnis unter Tränen: Im Dschungeltelefon behauptete der Muskelberg, dass er in seiner Kindheit von seinem Vater Josef mit einem Stock gezüchtigt worden sei. Der will diese Anschuldigung aber nicht auf sich sitzen lassen – und erklärte gegenüber Promiflash: Prügel habe es damals nie gegeben!

Zunächst postete Bastis Papa auf Instagram ein Foto einer Geburtstagsrede, die das gute Verhältnis von Vater und Sohn beweisen sollte. Außerdem hinterließ Josef auf der Promiflash-Facebook-Seite ein Statement zu den Vorwürfen: "Das ganze Familienumfeld weiß, dass die Züchtigungsvorwürfe von Bastian unrichtig sind, aber es verkauft sich eben gut in den Medien! Bastian ist ein hervorragender Verkäufer und überschreitet dabei leider immer wieder die Grenze der Wahrheit! Im Endeffekt war dies der Grund für unsere geschäftliche Trennung."

Obwohl Josef von den Aussagen seines Sohnes in Down Under enttäuscht ist, möchte er nicht nachtragend sein: "Ich wünsche ihm von ganzem Herzen den Erfolg, den er sich wünscht! Möge er den ehrlichen Weg im Leben finden und diesen mit seinen Fähigkeiten erfolgreich weitergehen. Es ist nie zu spät." Bleibt abzuwarten, wie Mr. Yotta reagiert, wenn er von den öffentlichen Worten seines Vaters erfährt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Bastian Yotta im Dschungelcamp, Tag 4

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Selfmade-Millionär

Anzeige

MG RTL D Bastian Yotta, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de