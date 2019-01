Sarah Connor nimmt ihre Fans mit auf einen romantischen Herbstausflug – zumindest ein bisschen! In den letzten Monaten hat Sarah Connor (38) zunehmend Spaß an Instagram gefunden und postet immer häufiger Fotos auf der Plattform. Während die Sängerin vor allem musikalische Erlebnisse bildlich festhält, veröffentlicht sie allerdings nur wenige ausgewählte Aufnahmen ihrer Familie. Jetzt präsentierte die Vierfach-Mama nach Monaten ohne Pärchenbild endlich mal wieder einen Schnappschuss mit ihrem Schatz Florian Fischer (44) – und beweist damit, wie glücklich sie ist!

Das Foto, das die Blondine auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt das Paar bei einem Ausflug in der Natur. Florian steht mit Gummistiefeln im See, während er seine Liebste huckepack trägt. Sarah scheint die Sonnenstrahlen des sonst eher tristen Winterwetters in vollen Zügen zu genießen: Breit grinsend hält die 38-Jährige ihr Gesicht gen Himmel und wird hell angeleuchtet. Dazu schrieb sie ihren Fans: "Grüßt mir die Sonne, wenn ihr sie seht!"

Mit dem Post setzt Sarah ein klares Zeichen: Auch nach acht Jahren Beziehung läuft es immer noch super zwischen ihr und Flori! Zuletzt hatte die Sängerin sich im Oktober über ihr Glück geäußert, als sie dem ehemaligen The Boyz-Bandmitglied öffentlich zu dessen Geburtstag gratuliert hat.

imagebroker.com / Action Press Sarah Connor live in der Stadthalle Sursee, Schweiz

ActionPress / MichaelTimm/face to face Florian Fischer und Sarah Connor beim Dreamball 2017 in Berlin

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor beim Dreamball 2014 in Berlin

