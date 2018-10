Sie sind noch immer total verknallt: Sängerin Sarah Connor (38) und ihr Manager Florian Fischer (44) führen seit mittlerweile mehr als acht Jahren eine Beziehung. Zusammen hat das Paar mit Delphine Malou und Jax zwei gemeinsame Kinder. Die beiden Kinder Tyler und Summer aus Sarahs Ehe mit Musikerkollege Marc Terenzi (40) komplettieren das Familienleben. Dass die "Wie schön du bist"-Interpretin zurzeit richtig happy ist, machte sie in einem Liebes-Post für ihren Florian deutlich.

Das ehemalige The Boyz-Bandmitglied feierte gerade erst seinen 44. Geburtstag. Passend dazu gab es von seiner Sarah einen entsprechenden Glückwunsch-Post auf Instagram. "Happy Birthday mein König! Ich bin stolz, die Frau an Deiner Seite zu sein. Du machst mich unendlich glücklich", schrieb sie zu einem gemeinsamen Schnappschuss. Natürlich gratulierten die Fans der Sängerin fleißig in den Kommentaren. "Ihr seid so toll zusammen", fügte eine Userin noch hinzu.

Erst vor wenigen Tagen machte die 38-Jährige ihren Fans mit Einblicken in ihren Studioalltag Hoffnung auf neue Musik. Ihr letztes Album "Muttersprache" erschien vor drei Jahren und feierte große Erfolge. Zugleich war das auch ihre erste Platte auf Deutsch.

Instagram / sarahconnor130680 Sarah Connor und Florian Fischer beim Holi-Festival

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Sarah Connor in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de