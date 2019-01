Kim Debkowski (26) schwebt mit ihrem Schatz Alexander Beliaikin seit über drei Jahren auf Wolke sieben. Immer wieder zeigt sich das Paar superverliebt auf Instagram. Die Sängerin ist ja ohnehin schon länger im Social-Media-Bereich sehr aktiv, seit drei Monaten ist aber auch der Autohändler Hobby-Instagrammer. Beim InfluencerCafé verriet die Mama einer Tochter Promiflash jetzt, dass sie den Account ihres Liebsten selbst erstellt hat – und damit das Tor für zahlreiche Liebesnachrichten weiblicher Fans öffnete!

Die vielen Kommentare und Privatnachrichten auf der Insta-Seite ihres Alex' passen der Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin so gar nicht in den Kragen: "Mädels, zügelt euch! Ich kontrolliere alles!" Ganz ernst meinte sie ihre Drohung aber nicht. Stattdessen findet die 26-Jährige den weiblichen Fan-Ansturm sogar süß: "Es ist doch schön, dass Mädchen oder Frauen auf ihn stehen. Ich meine, das ist nur eine Bestätigung für mich."

Ist Kim denn wirklich gar nicht eifersüchtig, wenn ihr Schnuckel von so vielen Userinnen angebaggert wird? "Wir vertrauen uns voll und ganz, hundertprozentig. Deshalb sind wir auch nicht eifersüchtig", fügte die Beauty zwinkernd hinzu.

Brian Dowling / Getty Images Kim Gloss und Alexander Beliaikin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Debkowski und Alexander Beliaikin in Tulum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de