Bald hat das lange Warten endlich ein Ende: Am 7. Februar macht sich Heidi Klum (45) nun schon zum 14. Mal auf die Suche nach Germany's next Topmodel. Welches Mädchen wohl in die Fußstapfen von

Toni Dreher-Adenuga (19) treten wird? Mit dabei sind nicht nur Enisa Bukvic und Catharina Maranca (19), sondern auch Neu-Kandidatin Vanessa, die den großen Durchbruch in der Fashion-Welt schaffen möchte. Und die 21-Jährige bringt sogar schon einiges an Erfahrung mit!

Der Laufsteg ist für die hübsche Blondine kein Neuland. Schon vor ihrer Teilnahme an der Castingshow konnte sie bereits hauptberuflich Catwalk-Luft schnuppern. "Ich habe mit 14 Jahren angefangen zu Modeln", verrät Vanessa im Interview mit ProSieben. "Ich hatte verschiedene Werbekunden, verschiedene Fashionkunden und ich habe auch Fashion Weeks tatsächlich schon mitgemacht", verrät die GNTM-Kandidatin stolz.

Der Traum vom Modeln bedeutet für Vanessa mehr, als nur vor der Kamera zu stehen und die neueste Mode zu präsentieren. Sie möchte vor allem positive Werte vermitteln. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Verlobten Roman. "Er ist einer der besten Menschen auf dieser Welt. Er ist ein bester Freund, mein Mann und mein Wegbegleiter", gerät Vanessa für ihren Freund ins Schwärmen.

