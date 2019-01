Evelyn Burdeckis (30) perfekter Kussmund regt mal wieder zu wilden Spekulationen an. Erst im Dezember vergangenen Jahres sorgte die Reality-TV-Darstellerin mit einer Schönheits-Behandlung für Schlagzeilen. Eigentlich wollte sie sich ihre Lippen einfach nur pigmentieren lassen – und erhielt direkt die Quittung: eine fiese Infektion. Doch hat Evelyn vielleicht auch beim Volumen nachgeholfen und sich beim Beauty-Doc etwa Botox spritzen lassen?

Momentan ist die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Dschungelcamp unterwegs. Ihre Mitstreiter sind ziemlich neugierig und fragen ganz direkt nach. "Du hast keine aufgespritzten Lippen? Evelyn, das glaube ich dir nicht", platzt es aus Chris Töpperwien (44) heraus. Die sonst so fröhliche Blondine reagiert ziemlich geschockt und streitet den Vorwurf vehement ab: Sie habe die vollen Lippen einfach von ihrem Papa geerbt.

Dr. Murat Dağdelen ist als Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie ein Experte auf dem Gebiet und klärt auf: Wenn überhaupt, dann habe sich die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin höchstens Eigenfett oder Hyaluronsäure spritzen lassen. Das sei bei dieser Behandlung so üblich. "In Evelyns Fall lässt sich schwer beurteilen, ob nachgeholfen wurde. Dass ihre Lippen praller wirken, kann auch an einer Infektion oder allergischen Reaktion auf ihr Permanent Make-up liegen", erklärte er im Interview mit OK!.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

TV NOW Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

TV NOW Chris Töpperwien im Dschungelcamp, Tag 7

AEDT/WENN.com Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Star

