Der Bauch von Herzogin Meghan (37) wird von Tag zu Tag größer. Der Geburtstermin des ersten gemeinsamen Nachwuchses mit Ehemann Prinz Harry (34) im April rückt näher und somit auch die Wahl des richtigen Krankenhauses. Und damit es der brünetten Beauty und ihrem royalen Nachwuchs auch an nichts fehlt, sollen sich die werdenden Eltern eine ganz besondere Klinik ausgesucht haben. In entspannter Wellness-Atmosphäre im Frimley Park Krankenhaus soll Meghan ihr erstes Kind zur Welt bringen.

So soll sich das Ehepaar laut der Sun für die glamouröse Mulberry Birth Suite im Frimley Park Krankenhaus in Surrey entschieden haben. Dieses soll mit Kingsize Betten und Spa-Atmosphäre eher einem Hotel gleichen, als einem Krankenhaus. Auch ein Grund für die Entscheidung sei, dass das Krankenhaus in der Nähe von Frogmore Cottage in Windsor liegt, wo die kleine Familie leben wird, berichtet die Quelle weiter.

Sollte es das Frimley Park Krankenhaus werden, würde die ehemalige Schauspielerin mit einer kleinen Tradition brechen. Schwägerin Kate brachte ihre drei Kinder Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3), und Prinz Louis im St. Mary’s Hospital in London zu Welt. Auch Pippa Middleton (35) wählte für die Geburt ihres ersten Kindes schon dasselbe Krankenhaus, wie ihre Schwester.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

Getty Images Herzogin Kate in London

MEGA Pippa Middleton, die Schwester von Herzogin Kate

