Wer hätte das gedacht? Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) gingen als Erzrivalen ins Dschungelcamp und zickten sich seit Tag eins regelmäßig an – und das nicht zu knapp. Doch am Montag kam dann die überraschende Aussprache und die Streithähne begruben das Kriegsbeil. Kurz danach betonte der Currywurst-Mann noch, dass sie wohl keine Freunde werden würden. Aber am Lagerfeuer verstehen sich die beiden prächtig und entpuppen sich als echte Lästerschwestern.

Im Camp-Plausch nehmen die zwei Wahlamerikaner ihre Mitstreiter ganz genau unter die Lupe. Zuerst plaudern die beiden über Schlagerstar Peter Orloff (74). Basti rechnet ihm gute Siegeschancen aus. Doch Chris glaubt, seine Fans seien einfach zu alt. Auch Sandra Kiriasis (44) ist nach Ansicht der beiden Alphatiere keine allzu große Konkurrenz. "Unsere Follower und Fans sollten doch stärker sein", ist sich der Protzmillionär sicher. Aber das alles ist noch harmlos gegen die Sprüche, die im Zusammenhang mit Fan-Liebling Evelyn Burdecki (30) fallen. "Evelyn war ja heute witzig. Die hat ja gar nichts gerafft!", lästert Chris drauf los. "Wie eigentlich jeden Tag", stimmt sein neuer Busch-BFF mit ein.

Auch Leila Lowfire (25) bekommt ihr Fett weg: Den beiden Herren am Lagerfeuer war die Sex-Expertin einfach zu langweilig. "Ich hätte Bock gehabt, mal mit der über Sex zu reden", erklärte Basti. Insgesamt fühlen sich die beiden Campern ihren Mitstreitern offenbar klar überlegen. "Aber sei mal ehrlich. Im normalen Leben würde man mit so Leuten doch nicht abhängen?", fragt der Brillenträger seinen Kumpanen ganz offen. Klingt fast so, als hätten die zwei sich nach dem ganzen Zoff schließlich doch noch lieb gewonnen. Was meint ihr: Werden aus den einstigen Erzfeinden doch noch die besten Freunde? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Evelyn Burdecki an Tag 12 im Dschungelcamp

MG RTL D / Stefan Menne Peter Orloff, Dschungelcamperin

TVNOW Bastian Yotta und Chris Töpperwien im Dschungelcamp

