Diese Liebeserklärung von Doreen Dietel (44) kam beim Adressaten nicht besonders gut an! Am achten Tag des diesjährigen Dschungelcamps zeigte sich die Schauspielerin von ihrer verletzlichen Seite. Während sie mit Leila Lowfire (25) das Lagerfeuer bewachte, gewährte sie Einblicke in ihr Gefühlsleben. Obwohl sie sich im Sommer von dem Vater ihres Kindes trennte, offenbarte Doreen, dass sie ihren Ex-Freund Tobias Guttenberg noch immer liebe. Jetzt hat sich der Modellbauer zu Doreens Liebeserklärung geäußert.

"Ich wollte das aus der Öffentlichkeit eigentlich bewusst raus halten", sagt Tobias im Gespräch mit dem Express. "Jetzt hat sie das aber an die Öffentlichkeit gebracht. Aber wir haben einen kleinen Sohn zu Hause und für den sind die Ruhe und der Alltag wichtiger als irgendwelche Statements in einer Show", meint Doreens früherer Partner weiter. Dennoch haben ihn die Aussagen der einstigen "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin berührt. "Es geht nicht an mir vorbei – aber das sind alles intime Geschichten", gesteht Tobias.

Im australischen Busch machte Doreen ein schreckliches Geständnis. Hätte Tobi nicht gesagt, dass er das Kind will, hätte sie abgetrieben. "Ich habe niemals an Kinder gedacht, hatte auch nicht das Alter, das angemessen war", verriet die 44-Jährige. Doch rückblickend sei die Schwangerschaft sogar die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Doreen Dietel am Dschungel-Lagerfeuer

Gulotta,Francesco Doreen Dietel und Tobias Guttenberg im Oktober 2017 in München

TV NOW Doreen Dietel und Leila Lowfire im Dschungelcamp 2019

