Bei Berlin - Tag & Nacht wird es ernst! Pascal (Matthias Höhn, 22) ist vor einigen Wochen nach einer Kostümparty vergewaltigt worden. Seitdem steht er unter Schock, hat sich lange Zeit zurückgezogen, bis er seinen Freunden dann doch von seinem Schicksalsschlag erzählte. Besonders sein bester Bro Nik (Tim Rasch) ist noch immer fassungslos und will den Täter zur Rechenschaft ziehen. Die Situation spitzt sich zu – so sehr, dass Pascal sogar ein Messer ins Spiel bringt!

Es kommt zum großen Showdown! Der Vergewaltiger Marvin steht plötzlich vor der Tür seines Opfers und bei Pascal brennen alle Sicherungen durch. Der angehende Profifußballer fühlt sich so bedrängt, dass er im Affekt zu einem Küchenmesser greift und seinem Gegenüber damit droht. Ob die Klinge wohl zur Waffe wird? Für Pascal-Darsteller Matthias sind die Dreharbeiten alles andere als leicht gewesen: "Das war eine sehr große Herausforderung für mich, da ich persönlich kein aggressiver Mensch bin", erklärte der 22-Jährige gegenüber Promiflash und verriet weiter: "So ein Messer in der Hand zu haben, das macht schon was mit einem."

Um die angespannte, gefährliche Situation so überzeugend wie möglich rüberzubringen, hat sich der Daily-Star entsprechend vorbereitet. "Das war sehr ungewohnt für mich. Ich habe trotzdem versucht, mich so gut wie möglich in die Szene reinzudenken und mich dabei auch von unserem Schauspielcoach unterstützen lassen", erläuterte Matze. Wie der Konflikt weitergeht? Das seht ihr täglich bei "Berlin - Tag & Nacht" um 19:05 Uhr auf RTL II.

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Nik in einer Auseinandersetzung mit Marvin, "Berlin - Tag & Nacht" im Januar 2019

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL II Vergewaltigungszene bei "Berlin - Tag & Nacht"

