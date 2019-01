Was ist an Domenico De Ciccos (35) Vorwürfen gegen seine Ex Evelyn Burdecki (30) dran? Im Dschungelcamp traf das einstige Liebespaar erstmals wieder aufeinander. Der Neu-Papa behauptete in der Show, dass die Blondine während der Beziehung mit ihm noch andere Lover am Start hatte, die ihr einen Urlaub oder Ähnliches spendierten. Waren das nur die Worte eines verletzten Exfreundes oder sagt der Italiener tatsächlich die Wahrheit? Eine Freundin des TV-Sternchens packte nun aus.

Claudia Obert und Evelyn haben sich 2017 bei Promi Big Brother kennengelernt und sind seitdem befreundet. Im Interview mit Closer plauderte die Boutique-Besitzerin nun aus, wie es um Evelyns finanzielle Situation und ihren Lebensstil steht: "Sie hat zwischendurch bei mir in den Läden gejobbt. Dafür gab es dann einen Tausender. Aber sie gibt eben immer mehr aus, als sie hat." Falls die Beauty dann doch mal knapp bei Kasse war, war das auch kein Problem. "Sie hatte oft Herren, die sie mitfinanziert haben", erklärte die 57-Jährige. Verwerflich findet sie das ganz und gar nicht: "Was ist schon dabei, wenn ein Mann bezahlt?"

Auf das TV-Abenteuer im australischen Busch hat sich die 30-Jährige sich laut Obert hauptsächlich des Geldes wegen eingelassen. "Sie muss unbedingt gewinnen, sie braucht das Siegergeld", erklärte sie. Und ganz so schlecht stehen Evelyns Chancen auf die Dschungelkrone und die Prämie von 100.000 Euro gar nicht. Schließlich ist sie bei den Promiflash-Lesern seit Tag eins die unangefochtene Favoritin auf den Titel.

