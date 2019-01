Achteinhalb Staffeln lang war Rick Grimes (Andrew Lincoln, 45) der Anführer bei The Walking Dead – doch damit ist nun Schluss. Andrew, der die Hauptfigur verkörperte, hat die Serie verlassen. Mit ihm auch seine Rolle. Nun wurde bekannt, wer in Zukunft Ricks Aufgabe, die Gruppe anzuführen, übernehmen wird. Der Job bleibt in der Familie – denn allem Anschein nach wird Ricks Adoptivtochter Judith (Cailey Fleming) von nun an die Aufgabe ihres verschwundenen Vaters übernehmen.

In einem kürzlich veröffentlichten Teaser zur zweiten Hälfte der neunten Staffel wird das Geheimnis um die Nachfolge gelüftet. Der kurze Clip wurde auf dem offiziellen "The Walking Dead"-Twitter-Account veröffentlicht. Unter dem Titel "Nachdem Rick und Carl gegangen sind, gibt es einen neuen Grimes, der bereit ist, die Fackel zu tragen" sieht man, wie sich Judith den Sheriff-Hut aufsetzt. Bisher war dieser das Markenzeichen des Anführers Rick.

Die Aufgabe bleibt also in der Familie. Wie Judith diese meistert, kann man schon bald selbst bewerten. Die neuen Folgen der neunten Staffel wird es ab Mitte Februar auf Fox zu sehen geben.

United Archives GmbH Chandler Riggs, Jeffrey Dean Morgan und Andrew Lincoln in "The Walking Dead"

