In seinen besten Tagen als Bodybuilder trainierte Arnold Schwarzenegger (71) hauptsächlich in einem Fitnessstudio: dem legendären Gold’s Gym in Los Angeles. Genau dort ist jetzt auch Arnie-Sohn Joseph Baena (21) angemeldet und stählt eisern seine Muskeln. Der 21-Jährige teilte jetzt Aufnahmen auf seinem Social-Media-Account, auf denen er im Gold’s Gym neben Profi-Bodybuilder Rodrigue Chesnier zu sehen ist. Sein Körper ähnelt zunehmend dem seines Vaters. Hat er etwa vor, ebenfalls Mr. Olympia zu werden?

Es ist eine beeindruckende Transformation: Noch vor wenigen Jahren hatte Joseph die Figur eines Fitnesstrainers. Kein Wunder bei den Genen! Doch nun scheint sich der Amerikaner, der aus einem Seitensprung von Arnold mit dessen damaliger Haushälterin Mildred Patricia Baena entstammt, ein neues Ziel in Sachen Körperkultur gesetzt zu haben: Hardcore-Bodybuilding! Die Mucki-Fotos auf seinem Instagram-Profil zeugen davon, dass er es auf mehr anlegt, als nur gesund und sportlich zu sein.

Ende November 2018 hatte er ein Foto gepostet, das ihn in einem Muscle-Shirt mit der Aufschrift "Hulkamania" zeigt. Bein, Brust, Bizeps – alles nimmt die Form von Papa Arnold in dessen besten Tagen in den 70ern an. Das Foto kommentierte Joseph damals selbst mit den Worten: "Das ist erst der Anfang." Ein Follower sah allerdings nicht nur in Sachen Muskeln viel Ähnlichkeit zu seinem Schauspieler-Papa: "Ich sehe einen neuen Terminator. Zeit, die Filmreihe neu aufzulegen."

Instagram / projoe2 Arnold Schwarzenegger mit seinem Sohn Joseph Baena vor dem Gold's Gym

Anzeige

Jason Merritt / Getty Images Arnold Schwarzenegger

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena im Fitnessstudio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de