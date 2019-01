Bibi Claßen (25) zeigt schon wieder ihre heißen Kurven! Am 4. Oktober, also vor nicht einmal vier Monaten, ist die YouTuberin zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem dreht sich im Leben der Influencerin natürlich alles um ihren kleinen Mann. Dass Bibi offenbar trotzdem noch Zeit für die eine oder andere Fitness-Session gefunden hat, beweist sie nun mit einem sexy Bikini-Bild: Von Schwangerschaftspfunden sieht man schon keine Spur mehr!

Die junge Mutter und ihr Mann Julian (25) machen mit ihrem Sohn gerade Urlaub in Dubai. Das sonnige Wetter nutzt Bibi sofort aus und präsentiert sich im zweiteiligen Strand-Outfit auf Instagram. Dass die 25-Jährige im Herbst ein Kind bekommen hat, würde bei diesem atemberaubenden Anblick wohl niemand vermuten. Auch ihre Follower sind von Bibis After-Baby-Body hin und weg: "Hammerfigur nach der Schwangerschaft, besser als vorher", meint sogar ein User.

Am meisten dürfte Bibi sich wohl über den Kommentar von Julian freuen. "Meine heiße Frau", schrieb er unter das Bild und feierte seine Liebste auch in seiner eigenen Insta-Story für ihren Schnappschuss. Was sagt ihr zu Bibis Bikini-Pic? Stimmt ab!

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, 2018

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen und ihr Sohn

P.Hoffmann / WENN.com Julian und Bibi Claßen bei der "Kartoffelsalat"-Premiere in Heide

